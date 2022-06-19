Гильерме рассказал, что ни у кого нет мыслей об уходе из «Локомотива

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, как провел отпуск.

«Отпуск прошел хорошо, отлично отдохнул. Уже полностью сконцентрирован на сборах, работаем. Ни у кого нет мыслей об уходе из команды. Все думают только о подготовке к новому сезону», - приводит слова вратаря «СЭ».

Напомним, что Гилерме выступает за «Локомотив» с августа 2007 года. Всего на счету вратаря 377 проведенных матчей за красно-зеленых, в которых он пропустил 375 голов и 139 раз отстоял «на ноль». Вместе с клубом вратарь стал чемпионом России в 2018 году.

В составе национальной команды футболист отыграл 19 встреч.