Губерниев – о Широкове: Был и остается быдлотой

«Роман Широков был и остается быдлотой… Тьфу» – написал Губерниев в своем Telegram-канале.
18 июня Московская федерация футбола на своем сайте объявила об отстранении бывшего капитана сборной России Романа Широкова от деятельности на полгода.
Широков является администратором «Строгино», его отстранили по итогам матча против команды «Родина» среди игроков не старше 2008 года рождения, который состоялся 29 мая. Широков после матча стал оскорблять судейскую бригаду, и в результате был удален.
источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева