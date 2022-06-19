Главный тренер «Локомотива» Хапов выразил мнение, что уход Рыбуса не станет потерей для клуба

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов отреагировал на уход из клуба левого защитника Мацея Рыбуса.

Отметим, что 32-летний поляк покинул стан железнодорожников на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. Недавно футболист подписал двухлетний контракт с другой московской командой – «Спартаком».

– Человек так решил. У нас нет незаменимых ребят на эту позицию. Думаю, его уход безболезненно пройдет для команды, – приводит слова Хапова ТАСС.

Напомним, что Рыбус выступал за «Локомотив» с июля 2017 года. За столичный клуб он отыграл 136 матчей, забил три гола и отдал 12 результативных передач. В составе красно-зеленых игрок стал чемпионом России в сезоне-2017/18, а также завоевал два Кубка и один Суперкубок страны.