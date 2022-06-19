Зиньковский проходит медосмотр перед трансфером в «Спартак»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский в ближайшее время может перейти в «Спартак». Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, 26-летний футболист находится в Москве и сегодня проходит медосмотр. По результатам осмотра будет принято решение о подписании контракта с игроком.

Напомним, что Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Крыльев Советов» хавбек присоединился в январе 2019 года. В прошедшем сезоне он провел за самарцев 32 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Зиньковского в 3,5 миллиона евро.