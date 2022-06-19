Норвежский полузащитник Бохинен не заинтересован в возвращении ЦСКА в летнее трансферное окно

Центральный полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен, выступавший на правах аренды за «Салернитану» в сезоне-2021/22, не хочет возвращаться в стан армейцев.

Как сообщает Il Mattino, 23-летний норвежец планирует продолжить свою карьеру в клубе Серии А. Также отмечается, что итальянская команда выкупит контракт хавбека у красно-синих за 3,5 миллиона евро и подпишет с ним трехлетнее соглашение.

Напомним, что Бохинен перешел в ЦСКА в феврале прошлого года из «Стабека». За это время он отыграл за столичный клуб 14 матчей, отличившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В составе «Салернитаны» полузащитник провел 11 встреч, отдав один ассист.