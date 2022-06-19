Владимир Федотов заявил, что его хорошо приняли в ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о том, как в стане армейцев восприняли его приход в клуб.

Напомним, что 15 июня столичная команда объявила о подписании трехлетнего контракта с 55-летним специалистом. Ранее в своей карьере наставник возглавлял «Сочи» и «Оренбург».

– Все хорошо, все отлично. Хорошая, прекрасная атмосфера на тренировках. Футбол – это творчество, радость, вдохновение. Поэтому парни работают с утроенной энергией. Тренировки должны приносить радость и понимание того, что это необходимая вещь, – цитирует Федотова клубная пресс-служба красно-синих.

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь «Сочи» при Федотове завоевал серебряные медали РПЛ.