«Бавария» заинтересована в подписании полузащитника «Лейпцига» Лаймера

Центральный полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер входит в сферу интересов «Баварии».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, мюнхенский клуб рассматривает кандидатуру 25-летнего австрийца в качестве усиления своей средней линии летом 2022 года. Отмечается, что руководство «быков» готово продать футболиста, однако предпочло бы отпустить его в команду не из Бундеслиги.

Напомним, что Лаймер выступает за «Лейпциг» с июля 2017 года. Всего за клуб он отыграл 159 матчей, забил 11 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 28 миллионов евро.