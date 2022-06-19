Сборная России планирует провести два товарищеских матча с командами из разных конфедераций

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил о том, что в сентябре 2022 года сборная России рассчитывает провести два товарищеских матча.

Ранее в СМИ появилась информация, что подопечные Валерия Карпина сыграют одну встречу против Ирана. Матч должен пройти либо в Тегеране, либо в Москве. При этом второй спарринг-партнер российской сборной пока не определен.

– Рассчитываем, что в сентябре сборная проведет два матча. Соперников пока назвать не могу. Они будут из разных конфедераций, – цитирует Алаева ТАСС.

Напомним, 2 мая стало известно о том, что российские команды будут отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23. Кроме того, сборная России исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.