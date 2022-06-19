В «Лилле» сообщили о том, что Юсуф Языджи не вернется в ЦСКА

Президент «Лилля» Оливье Летанг высказался по поводу нынешней ситуации с атакующим полузащитником клуба Юсуфом Языджи, выступавшем за ЦСКА на правах аренды с января 2022 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что переговоры по переходу 25-летнего футболиста в стан армейцев на постоянной основе зашли в тупик.

– Языджи не останется в ЦСКА. Некоторые другие клубы проявляют к нему большой интерес, – приводит слова Летанга Sport24.ru.

Отметим, что в прошедшем сезоне Языджи отыграл за ЦСКА 12 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость турецкого полузащитника в 17 миллионов евро.