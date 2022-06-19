«Арсенал» поборется с «Манчестер Юнайтед» за приобретение нападающего «Ромы» Абрахама

Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам может вернуться в АПЛ. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Согласно данным источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы два клуба, а именно «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». В данный момент неизвестно, готов ли римский клуб продать своего нападающего в летнее трансферное окно.

Напомним, что Абрахам перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Челси» за 40 миллионов евро. С тех пор англичанин отыграл за «волков» 52 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026-го.

В составе сборной Англии нападающий провел 11 встреч (3 гола).