Зидан не станет главным тренером «ПСЖ» летом 2022 года

Экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан не будет назначен на пост главного тренера «Пари Сен-Жермен» перед началом сезона-2022/23.

Как утверждает RMC Sport, 49-летний специалист рассчитывает на то, чтобы возглавить сборную Франции по окончании чемпионата мира-2022 в Катаре. Отмечается, что по этой причине он не планирует подписывать контракт с парижанами.

Ранее появилась информация, что новым тренером команды станет Кристоф Галтье, работающий в «Ницце» с июля 2021 года.

Напомним, в данный момент главным тренером «ПСЖ» является аргентинец Маурисио Почеттино. По данным СМИ, клуб уволит специалиста в самое ближайшее время.