«Ливерпуль» подписал шотландского защитника Рэмзи

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила о том, что к команде присоединился правый защитник «Абердина» Келвин Рэмзи.

Отмечается, что сумма трансфера 18-летнего шотландца в стане «красных» составила 7,5 миллионов евро. Игрок будет выступать под 22-м номером. Согласно данным СМИ, футболист заключил с клубом пятилетний контракт.

Напомним, что Рэмзи является воспитанником академии «Абердина». Всего в составе команды он отыграл 39 матчей, забил один гол и отдал девять результативных передач.

За молодежную сборную Шотландии футболист провел три встречи.