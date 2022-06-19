Бразильский защитник «Локомотива» Фассон поделился эмоциями от своего перехода в московский клуб

Центральный защитник «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал свой трансфер в столичную команду.

Отметим, что 21-летний бразилец подписал с красно-зелеными четырехлетний контракт. Согласно данным СМИ, москвичи заплатили «Атлетико Паранаэнсе» три миллиона евро за трансфер футболиста.

– Я испытал большую радость. Потому что играть в России – это возможность для молодого бразильского игрока играть в Европе. Как я впервые узнал об интересе «Локо»? Я узнал об этом от своего отца, ему сказал мой агент. Томас Цорн приезжал в Бразилию, мы с ним долго разговаривали, – приводит слова Фассона пресс-служба железнодорожников.

Напомним, что Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года. Всего в составе клуба он отыграл 20 матчей, не отличившись голевыми действиями.

За сборную Бразилии U-20 футболист провел одну встречу.