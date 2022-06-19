Роналдо рассчитывает пригласить Дани Алвеса и Марсело в «Вальядолид»

Президент и главный акционер «Вальядолида» Роналдо заинтересован в том, чтобы подписать в клуб двух своих именитых соотечественников.

По информации UOL, 45-летний специалист планирует пригласить в команду бывших защитников «Барселоны» и «Реала», а именно Дани Алвеса и Марсело соответственно. В данный момент оба футболиста пребывают в статусе свободных агентов.

Как утверждает источник, за счет данных подписаний Роналду рассчитывает увеличить медийность своей команды.

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «Вальядолид» вышел в чемпионат Испании.