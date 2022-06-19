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Непомнящий считает, что чемпионат Турции будет удобен для Артема Дзюбы

В услугах российского футболиста заинтересован «Галатасарай».
Непомнящий считает, что чемпионат Турции будет удобен для Артема Дзюбы
19 июня 2022 15:37
автор: Владислав Корегин
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался по поводу того, что экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба может продолжить свою карьеру в чемпионате Турции.

Ранее в СМИ появилась информация, что основным претендентом на подписание контракта с 33-летним футболистом является «Галатасарай».

– Турецкий чемпионат подойдет Дзюбе. В Турции есть группа команд, которые играют в современный комбинационный футбол, где ценится контроль мяча, взаимодействие с партнерами. А Дзюба – игрок первой линии атаки и ему было бы удобно играть в таком стиле, – цитирует Непомнящего портал «Метарейтинг».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

источник: «Метарейтинг»
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