Ари: Отстранение России от международных соревнований – чистая политика. Это несправедливо

Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Ари прокомментировал решение УЕФА отстранить клубы из России от участия в турнирах под эгидой организации в следующем сезоне.

– Считаю несправедливым отстранение российского футбола от международных соревнований. Чистая политика. Молюсь, чтобы это закончилось как можно скорее. Спорт помогает осуществить мечты многих клубов и мальчишек, как игры в еврокубках, – приводит слова Ари Sport24.ru.

Напомним, 2 мая стало известно о том, что российские команды будут отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23. Кроме того, сборная России исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.