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ФИФА планирует убрать порог тестостерона для участия трансгендеров в женском футболе

Международная федерация футбола в настоящий момент проводит консультации по данному вопросу.
19 июня 2022 17:28
автор: Максим Скороходов

ФИФА хочет выпустить новые правила, которые уберут минимальный уровень тестостерона, необходимый для участия в женских соревнованиях, сообщает The Daily Mail.

Данные изменения направлены для упрощения участия трансгендеров. Но из-за спорности данного вопроса ФИФА на данный момент проводит консультации.

Напомним, что ранее в США 15 штатов запретили участие трансгендеров в школьных и студенческих соревнованиях.

Также за ужесточение в данном вопросе выступил Международный союз велосипедистов, увеличив срок подавления тестостерона, правда, при уменьшении его порога.

источник: The Daily Mail
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