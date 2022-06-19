ФИФА планирует убрать порог тестостерона для участия трансгендеров в женском футболе

ФИФА хочет выпустить новые правила, которые уберут минимальный уровень тестостерона, необходимый для участия в женских соревнованиях, сообщает The Daily Mail.
Данные изменения направлены для упрощения участия трансгендеров. Но из-за спорности данного вопроса ФИФА на данный момент проводит консультации.
Напомним, что ранее в США 15 штатов запретили участие трансгендеров в школьных и студенческих соревнованиях.
Также за ужесточение в данном вопросе выступил Международный союз велосипедистов, увеличив срок подавления тестостерона, правда, при уменьшении его порога.
источник: The Daily Mail