Ари назвал политикой отстранение российского футбола

Российский нападающий бразильского происхождения Ари раскритиковал решение ФИФА и УЕФА об отстранении России на уровне сборных и клубов.

«Считаю несправедливым отстранение российского футбола от международных соревнований. Чистая политика.

Молюсь, чтобы это закончилось как можно скорее. Спорт помогает осуществить мечты многих клубов и мальчишек, как игры в еврокубках» , - приводит слова Ари Sport24.ru.

Добавим, что дисквалификация будет длится до особого уведомления. РФС направил в CAS апелляции на решения УЕФА и ФИФА, но не смог добиться ускоренного судебного рассмотрения.