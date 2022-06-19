Гризманн хочет остаться в «Атлетико»

Французский нападающий Антуан Гризманн не собирается переходить в «Атлетик», сообщает AS.

Напомним, что права на форварда принадлежат «Барселоне», а сам он находится в аренде в «Атлетико», которая будет длится еще один сезон.

Добавим, что в переходе Гризманна лично заинтересован главный тренер команды из Бильбао Марселино Гарсия Тораль, который хочет усилить состав «Атлетика».

Что касается Гризманна, то он в прошлом сезоне провел 39 матчей за «матрасников», забив восемь мячей и отдав семь голевых передач.

Отметим, что если француз проведет на поле 50 процентов игрового времени в течение двух сезонов аренды в «Атлетико», то клуб из Мадрида будет обязан выкупить форварда у «Барселоны» за 40 млн евро.