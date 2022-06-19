Андрей Канчельскис: «Зенит» – чемпион России сезона-2022/23, наш футбол – ниже среднего

Бывший полузащитник Андрей Канчельский оценил уровень чемпионата России.

«Чемпионат у нас слабенький, конечно. Чего уж скрывать, наш футбол в яме. «Зенит» – самый сильный, он – чемпион России сезона-2022/23. У меня ноль сомнений. Очевидными глазами видно!

25 лет назад наш футбол был на среднем уровне, а сейчас – ниже среднего. Мои слова подтверждаются, я же не переобуваюсь, как это привыкли делать некоторые», – приводит слова Канчельскиса «РБ-Спорт».

Напомним, что «Зенит» не отдает чемпионский титул четыре сезона подряд, с тех пор как команду возглавил Сергей Семак. Последним победителем российской премьер-лиги до «Зенита» был «Локомотив», выигравший золото в 2018 году.

Добавим, что РПЛ-2022/23 начнется 17 июля.