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Жуков посоветовал «Спартаку» сыграть в Суперкубке России против «Зенита»

Почетный президент ОКР понимает реакцию красно-белых на решение провести матч в Санкт-Петербурге.
19 июня 2022 19:57
автор: Максим Скороходов

Почетный президент ОКР Александр Жуков дал комментарий по сомнениям «Спартака» по поводу матча за Суперкубок России.

Напомним, что красно-белые как обладатель Кубка России должны сыграть против победителя РПЛ «Зенита». РФС отдал право проведения матча Санкт-Петербургу.

«Думаю, что игра состоится, все будет нормально. Уверен ли я в этом? Не знаю, но я так думаю.

«Спартаку» хотелось сыграть на нейтральном поле. Это нормально. Понимаю эту логику. Я болельщик «Спартака» и считаю, что важно, чтобы игра была на нейтральном поле. Всегда это было важно. Обычно место финала объявляется заранее. Поступил бы ли я так же на месте «Спартака»? Нет, надо играть», - приводит слова Жукова «Матч ТВ».

Поединок за трофей «Спартак» и «Зенит» проведут 9 июля.

Помимо Санкт-Петербурга на проведение матча за Суперкубок России претендовали Казань и Нижний Новгород.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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