«Вест Хэм» планирует отдать в аренду Влашича

Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» планирует отдать в аренду полузащитника Николу Влашича. Об этом сообщает Dalmatinskiportal.
По информации источника, причиной этого является желание клуба обеспечить футболиста постоянной игровой практикой. Интерес к игроку проявляют «Торино» и «Хайдук».
Напомним, что Влашич подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом» 31 августа 2021. Тогда сообщалось, что хавбек будет зарабатывать в Англии четыре миллиона евро в год.
В текущем сезоне АПЛ хорват провел 19 матчей, в которых забил один гол.