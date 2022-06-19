«Вест Хэм» планирует отдать в аренду Влашича

Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» планирует отдать в аренду полузащитника Николу Влашича. Об этом сообщает Dalmatinskiportal.

По информации источника, причиной этого является желание клуба обеспечить футболиста постоянной игровой практикой. Интерес к игроку проявляют «Торино» и «Хайдук».

Напомним, что Влашич подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом» 31 августа 2021. Тогда сообщалось, что хавбек будет зарабатывать в Англии четыре миллиона евро в год.

В текущем сезоне АПЛ хорват провел 19 матчей, в которых забил один гол.