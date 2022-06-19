«Хоффенхайм» не претендует на Сперцяна

Спортивный директор «Хоффенхайма» Александр Розен сказал, что его клуб не претендует на полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Я не буду комментировать слухи по поводу Сперцяна и остальных возможных трансферов команды. Мы не заинтересованы в подписании этого футболиста», - приводит слова Розена «Чемпионат».

Ранее в российских СМИ появлялась информация, что Сперцяном интересуются два клуба немецкой бундеслиги.

Добавим, что армянский полузащитник в прошлом сезоне забил восемь мячей и отдал три голевые передачи в 25 матчах российской премьер-лиги.

Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом истекает 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в шесть млн евро.