Жуков оценил шансы Зиньковского стать новым Цымбаларем для «Спартака»

Первый заместитель председателя Госдумы РФ и болельщик «Спартака» Александр Жуков отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в стан красно-белых.

«Будет новым Цымбаларем?. Это было бы замечательно! Цымбаларь - кумир целого поколения спартаковских болельщиков. Будем надеяться, что Зиньковский сможет проявить себя так же ярко», - приводит слова Жукова «Матч ТВ».

Напомним, что Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Крыльев Советов» хавбек присоединился в январе 2019 года. В прошедшем сезоне он провел за самарцев 32 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Зиньковского в 3,5 миллиона евро.