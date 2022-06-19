«Бавария» презентует прессе и болельщикам Садьо Мане 22 июня

Мюнхенская «Бавария» 22 июня презентует прессе и болельщикам сенегальского нападающего Садьо Мане, который перебрался из английского «Ливерпуля».
Как сообщает Sport1, прибытие игрока в Германию ожидается в ближайшие часы.
Напомним, что Мане пополнил состав «Ливерпуля» в июле 2016 года. Всего в составе «мерсисайдцев» 30-летний сенегалец отыграл 268 матчей, забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Вместе с «красными» он стал чемпионом Англии, а также завоевал Лигу чемпионов.
источник: Sport1