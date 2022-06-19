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Ширко считает, что покупка Зиньковского «Спартаком» больше на перспективу

Ранее сообщалось, что полузащитник «Крыльев Советов» близок к переходу в московский клуб.
19 июня 2022 21:54

Экс-форвард «Спартака» Александр Ширко отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в стан красно-белых.

«Думаю, что покупка Зиньковского это больше на перспективу. Замена ли Бакаеву покупка Зиньковского? Заменить можно любого игрока! Вопрос только кем и какого качества будет этот футболист», - приводит слова Ширко «Чемпионат».

Напомним, что Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Крыльев Советов» хавбек присоединился в январе 2019 года. В прошедшем сезоне он провел за самарцев 32 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Зиньковского в 3,5 миллиона евро.

источник: Чемпионат.com
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