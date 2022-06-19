Менеджер Гурцкая считает чистой авантюрой назначение Абаскаля главным тренером «Спартака»

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая оценил решение «Спартака» назначить Гильермо Абаскаля на пост главного тренера основной команды.

«Я не буду оригинален, если скажу, что это в чистом виде авантюра. Нельзя такого человека вообще назначать. У нас тяжелый язык, тяжелая культура. Сегодня он будет тренировать 17 россиян с другим менталитетом», - приводит слова менеджера RT, ссылаясь на YouTube-канал «У Кузьмича».

Напомним, что с февраля этого года Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности наставника «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».