Гурцкая считает, что клубные предпочтения Дюкова повлияли на место проведения Суперкубка России

Агент Тимур Гурцкая считает, что матч Суперкубка России пройдет в Санкт-Петербурге из-за клубных предпочтений президента РФС Александра Дюкова.

Напомним, ранее бюро исполкома РФС объявило о том, что матч «Зенит» - «Спартак» состоится 9 июля на «Газпром Арене». Позже представители московского клуба намекнули на возможный бойкот игры.

«Дюков уверяет, что при выборе места проведения Суперкубка не был использован админресурс? А зачем нам слушать любое высказывание болельщика «Зенита»? Он - болельщик «Зенита». Он - болельщик «Зенита», он - сине-бело-голубой», - сказал Гурцкая на Ютуб-канале «У Кузьмича».

Отметим, что по итогам сезона-2021/22 «Спартак» завоевал Кубок России, обыграв в финальной встрече «Динамо» (2:1). Что касается «Зенита», то подопечные Сергея Семака в четвертый раз кряду стали чемпионами страны.