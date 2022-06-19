Мертенс и Алдервейрельд могут перейти в «Антверпен»

Вингер Дрис Мертенс и защитник Тоби Алдервейрельд могут в следующем сезоне пополнить состав «Антверпена», сообщает Het Laatsie Nieuws.

Напомним, что Мертенс 30 июня станет свободным агентом после того, закончится его контракт с «Наполи». Недавно атакующий полузащитник стал отцом, что может побудить его вернуться в Бельгию.

В прошлом сезоне Мертенс провел 37 матчей на клубном уровне, в которых забил 13 мячей и отдал две голевые передачи.

Алдервейрельд выступает за «Аль-Духаиль», с которым у него еще год контракта. Всего за катарский клуб, куда защитник перешел перед началом прошлого сезона, Тоби провел 27 игр, забил один гол и стал автором двух голевых передач.

«Антверпен» в прошлом сезоне стал четвертым в чемпионате Бельгии и занял аналогичное место в плей-офф за вторую путевку в Лигу чемпионов.