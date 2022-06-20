«ПСЖ» согласился на условия «Ниццы» по сумме компенсации за Галтье

Руководство «ПСЖ» выразило готовность заплатить «Ницце» требуемую компенсацию за главного тренера Кристофа Галтье. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрис Хокинс в соцсетях.
По информации источника, парижане заплатят за 55-летнего француза 10 млн евро, как того хотят «орлята».
Добавим, что Галтье возглавил «Ниццу» в июле прошлого года. По итогам сезона-2021/22 команда заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее стало известно, что Зидан отказался от должности наставника «ПСЖ».