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Винисиус подписал новый контракт с «Реалом» с отступными в 1 млрд евро

Бразильский футболист являлся одним из лидеров испанского клуба в прошедшем сезоне.
20 июня 2022 08:39

Мадридский «Реал» подписал новый контракт с нападающим Винисиусом Жуниором. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

По информации источника, о сделке будет объявлено в июле. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Сумма отступных за 21-летнего бразильца составляет 1 млрд евро.

Напомним, что Винисиус выступает за «Реал» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в 34 матчах, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость игрока в 100 миллионов евро.

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