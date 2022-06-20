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«Атлетико» предложил бывшему футболисту «Зенита» Витселю контракт по системе «1+1»

Ранее полузащитник покинул дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента.
20 июня 2022 09:15

Мадридский «Атлетико» предложил экс-игроку «Зенита» Акселю Витселю контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на сезон. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в соцсетях.

По информации источника, предложение «матрасников» более выгодно для 33-летнего бельгийца, чем условия «Марселя», который также претендует на него.

Ранее полузащитник покинул дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента. В минувшем сезоне Витсель провел 40 матчей, в которых забил два мяча.

За «Зенит» хавбек выступал с 2012 по 2016 год.

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