«Тоттенхэм» включился в борьбу за форварда «Манчестер Сити» Жезуса

«Тоттенхэм» готов побороться с «Арсеналом» за нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, основным кандидатом на форварда остаются «канониры», для которых 25-летний бразилец - приоритетная трансферная цель на лето. Однако «шпоры» по инициативе главного тренера Антонио Конте тоже включились в борьбу за Жезуса.

Напомним, что Жезус перешел в «Манчестер Сити» в январе 2017 года из «Палмейраса» за 32 миллиона евро. В общей сложности он провел за «горожан» 236 матчей, забил 95 голов и отдал 46 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.