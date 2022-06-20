Гурцкая раскритиковал уровень игры Зобнина за «Спартак»

Агент Тимур Гурцкая раскритиковал уровень игры полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина.

«Сейчас Зобнина не существует. Для меня Зобнин остался в 2017-2018 году. С тех пор он провел хороших только три матча. За последние четыре года не наберется и 10 хороших матчей Зобнина как лидера команды», - сказал Гурцкая на Ютуб-канале «У Кузьмича».

Напомним, Зобнин выступает за «Спартак» с июля 2016 года. В общей сложности он провел за столичную команду 179 матчей, забил девять голов и отдал 15 ассистов. Его нынешнее соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24.