Гурцкая назвал непрофессиональным менеджмент «Спартака» после ухода Бакаева

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением об уходе полузащитника Зелимхана Бакаева из московского «Спартака».
Напомним, что ранее 25-летний футболист покинул красно-белых в связи с истечением срока контракта. Таким образом, он пополнил состав »Зенита» на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.
«Эта ситуация еще раз показывает, что спортивный менеджмент «Спартака» на нуле работает. Потому что за Бакаева можно было хоть какие-то деньги выручить», - сказал Гурцкая на Ютуб-канале «У Кузьмича».
Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за красно-белых 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.
В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол).