Гурцкая назвал непрофессиональным менеджмент «Спартака» после ухода Бакаева

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением об уходе полузащитника Зелимхана Бакаева из московского «Спартака».

Напомним, что ранее 25-летний футболист покинул красно-белых в связи с истечением срока контракта. Таким образом, он пополнил состав »Зенита» на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

«Эта ситуация еще раз показывает, что спортивный менеджмент «Спартака» на нуле работает. Потому что за Бакаева можно было хоть какие-то деньги выручить», - сказал Гурцкая на Ютуб-канале «У Кузьмича».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за красно-белых 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол).