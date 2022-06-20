Ари считает, что Дзюба должен играть в российском клубе, чтобы остаться лидером

Экс-форвард «Краснодара» Ари оценил перспективы бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Дзюба должен играть в российском клубе, чтобы остаться лидером. Он построил красивую историю в стране, на его месте я бы остался в России», - приводит слова Ари в Sport24.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.