«Покормим еще одного человека из Европы». Рапопорт - о назначении Абаскаля в «Спартак»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался о назначении испанского специалсита Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«Надо разумно подходить к их назначению и очень разумно - к их увольнению. У меня такое ощущение, что в «Спартаке» идет игра в угадайку. Покормим еще одного человека из Европы. У нас страна богатая!» - приводит слова Рапопорта «Спорт уик-энд».

Напомним, что с февраля этого года Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности наставника «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».