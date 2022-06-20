Маротта заявил, что «Интер» пока не может объявить о переходе Лукаку

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что «нерадзурри» ведут переговоры о возвращении нападающего Ромелу Лукаку из «Челси».

«На сегодняшний день мы не можем объявить о переходе Лукаку. Есть определенные трудности, и необходимо разобраться в деталях, чтобы достичь либо не достичь соглашения», - приводит слова Маротты La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласился на предложение миланского клуба об аренде форварда за 10 млн евро.

Напомним, что нападающий перешел из «Интера» в «Челси» 12 августа 2021 года. Бельгиец подписал контракт до 30 июня 2026 года.

В минувшем сезоне Ромелу провел 44 матча, в которых забил 15 мячей и отдал две голевых передачи.