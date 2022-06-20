Гаранин стал главным тренером «Сочи»

Футбольный клуб «Сочи» объявил о назначении Вадима Гаранина главным тренером команды.
Отмечается, что в тренерский штаб счпециалиста вошли Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт.
По итогам минувшего первенства ФНЛ «Енисей» занял пятое место в турнирной таблице, отстав от зоны стыковых матчей за право выхода в РПЛ от «СКА-Хабаровск» всего на два очка. Также команда под руководством Гаранина дошла до полуфинала Кубка России, в котором уступила будущему обладателю трофея - московскому «Спартаку» со счетом 0:3.
«Сочи» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России.
источник: ФК «Сочи»