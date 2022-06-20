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Салихова жестко ответила Гурцкая за критику «Спартака»

Ранее раскритиковал менеджмент московского клуба.
20 июня 2022 13:29

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, жестко ответила агенту Тимуру Гурцкая, который ранее раскритиковал менеджмент московского клуба.

«Кто такой Тимур Гурцкая? Может сколько угодно накидывать на «Спартак», думаю, Гурцкая никогда не будет ни в одном клубе РПЛ», - приводит слова Салиховой «СЭ».

Ранее Гурцкая подверг сомнению уровень руководства красно-белых после расставания с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял десятую позицию в чемпионате России, но при этом победил в Кубке страны, в финале одолев московского «Динамо» (2:1).

источник: «Спорт-Экспресс»
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