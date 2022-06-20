«Крылья Советов» выкупили нападающего «Спартака» Глушенкова, подписав с игроком трехлетний контракт

Руководство «Крыльев Советов» приняло решение заключить полноценный контракт с нападающим «Спартака» Максимом Глушенковым, выступавшим за самарский клуб на правах аренды.

Как сообщает «РБ-Спорт», волжская команда подписала трехлетнее соглашение с 22-летним футболистом. При этом сумма выкупа игрока пока неизвестна. Также отмечается, что форвард уже находится на тренировочных сборах самарцев в Казани.

Напомним, что Глушенков выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 29 матчах, забил семь голов и отдал два результативных паса.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 млн евро.