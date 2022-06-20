Александр Мостовой выразил готовность стать главным тренером «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой заявил о том, что он готов возглавить московский клуб, если поступит соответствующее предложение.

Напомним, что 10 июня пресс-служба красно-белых объявила о подписании контракта с испанским тренером Гильермо Абаскалем. Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний специалист заключил с командой двухлетнее соглашение.

– Если бы у меня было предложение от «Спартака», то, конечно, бы я рассмотрел этот вариант. Я, наверное, больше всех достоин быть в «Спартаке» из всех, кто там появлялся. И я один из немногих, кто в «Спартаке» еще не был, – цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Добавим, что ранее пост главного тренера «Спартака» покинул итальянец Паоло Ваноли. Под его руководством команда заняла десятое место в турнирной таблице РПЛ, а также завоевала Кубок России.