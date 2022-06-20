Бывший защитник ЦСКА Магнуссон входит в сферу интересов двух клубов чемпионата России

Клубы РПЛ интересуются подписанием экс-защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, покинувшего стан армейцев по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

Согласно информации Sport24.ru, 29-летнего исландца хотят видеть в своих рядах московское «Торпедо» и «Краснодар». Также отмечается, что игрок получил предложения от «Аугсбурга», «Базеля» и «Страсбура».

Напомним, что Магнуссон выступал за ЦСКА с июля 2018 года. В общей сложности игрок провел за столичный клуб 93 матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Бристоля», «Чезены» и «Специи».

В составе сборной Исландии защитник отыграл 42 встречи (2 гола).