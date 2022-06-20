Салихова отказалась раскрывать финансовые запросы Бакаева: Никому на пользу это не пойдет

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации вокруг ухода полузащитника Зелимхана Бакаева из московского клуба.

Напомним, что ранее 25-летний футболист покинул красно-белых в связи с истечением срока контракта. Таким образом, он пополнил состав »Зенита» на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

«По ситуации с Бакаевым - вы своими воплями делаете хуже игроку и его представителям. Которым бы пора вмешаться и угомонить «экспертов» и ветеранов типа Тихонова с его инсайдами. Если люди узнают реальные финансовые запросы Бакаева, это никому не пойдёт на пользу», - приводит слова Салиховой «СЭ».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за красно-белых 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол).