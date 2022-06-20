«Спартак» планирует заработать на продаже Алекса Крала не менее шести миллионов евро

«Спартак» рассматривает возможность продажи опорного полузащитника клуба Алекса Крала, выступавшего за «Вест Хэм» на правах аренды в сезоне-2021/22.

Как сообщает портал «Метарейтинг», руководство красно-белых хочет заработать на трансфере 24-летнего чеха не менее шести миллионов евро. Отмечается, что москвичи надеются закрыть вопрос об уходе хавбека до 30 июня этого года.

Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны «Герты».

Напомним, что Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года из «Славии» за 12 миллионов евро. Всего за команду он отыграл 60 матчей, отдав шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В сезоне-2021/22 полузащитник провел шесть встреч за «Вест Хэм», не отличившись голевыми действиями.