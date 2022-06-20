Защитник «Спартака» Рыбус не получит вызов в сборную Польши после перехода в московский клуб

Пресс-служба Футбольного союза Польши сообщила о том, что левый защитник Мацей Рыбус, недавно ставший игроком «Спартака», не будет вызван в национальную команду в ближайшее время.

По информации источника, главный тренер сборной Чеслав Михневич провел беседу с 32-летним игроком, во время которой он заявил, что футболист не будет попадать в заявку из-за перехода в российский клуб. Отмечается, что защитник пропустит осенние матчи группового этапа Лиги наций, а также чемпионат мира-2022 в Катаре.

Напомним, что Рыбус подписал двухлетний контракт со «Спартаком». Ранее он выступал за «Локомотив» с 2017 года. В составе железнодорожников он стал чемпионом России, а также завоевал два Кубка и один Суперкубок страны.

За сборную Польши футболист отыграл 66 встреч (2 гола).