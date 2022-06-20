«Будет пропагандировать русскую культуру». Семин - о назначении Бердыева в иранский «Трактор»

Тренер Юрий Семин отреагировал на информацию о назначении российского специалиста Курбана Бердыева на пост наставника и технического директора иранского «Трактора».
«Я просто хочу поздравить Курбана Бердыева. Это хороший тренер, который будет пропагандировать русскую культуру, русских людей», - приводит слова Семина «Чемпионат».
Напомним, что в начале июня Бердыев покинул «Кайрат».
Ранее он также возглавлял «Рубин» и «Ростов». Вместе с казанцами Курбан Бекиевич стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.
источник: Чемпионат.com