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Марина Грановская уйдет из «Челси» до закрытия летнего трансферного окна

Россиянка, имеющая канадское гражданство, работает в клубе АПЛ с 2013 года.
20 июня 2022 15:41
автор: Владислав Корегин

Спортивный директор «Челси» Марина Грановская покинет свой пост этим летом. Об этом сообщает The Telegraph.

Как утверждает источник, 47-летний специалист освободит свою должность до закрытия трансферного окна. Отмечается, что обязанности Грановской временно возьмет на себя новый владелец «синих» Тодд Боули. Затем данный пост, вероятнее всего, займет Андреа Берта, в данный момент работающий в «Атлетико».

Ранее стало известно, что главный тренер «аристократов» Томас Тухель будет иметь право принимать решения по крупным переходам и продажам игроков команды.

Напомним, что Грановская работала в «Челси» с 2013 года. В 2021-м известное издание Tuttosport признало ее лучшим футбольным менеджером года.

источник: The Telegraph
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