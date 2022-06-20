«Спартак» отреагировал на решение Польши не вызывать Рыбуса в национальную команду

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомменировал заявление Польской федерации футбола о запрете защитнику Мацею Рыбусу выступать за сборную по политическим причинам.

«Мы не можем комментировать решения польской федерации. Мацей подписал соглашение со «Спартаком», клуб в него верит, а сам игрок готовится к началу сборов вместе с командой», - приводит слова Зеленова «СЭ».

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Чеслав Михневич провел беседу с 32-летним игроком, во время которой он заявил, что футболист не будет попадать в заявку из-за перехода в российский клуб. Отмечается, что защитник пропустит осенние матчи группового этапа Лиги наций, а также чемпионат мира-2022 в Катаре.

Напомним, что Рыбус подписал двухлетний контракт со «Спартаком». Ранее он выступал за «Локомотив» с 2017 года. В составе железнодорожников он стал чемпионом России, а также завоевал два Кубка и один Суперкубок страны.

За сборную Польши футболист отыграл 66 встреч (2 гола).