Агент полузащитника ЦСКА Кучаева подтвердил, что «Ростов» проявляет интерес к его клиенту

Агент Александр Клюев, клиентом которого является атакующий полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, высказался по поводу будущих перспектив в армейской команде.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 24-летнего хавбека хочет подписать «Ростов». Отмечалось, что речь идет об арендном соглашении до конца сезона-2022/23.

– У Кучаева действующий контракт с ЦСКА, он находится на сборе и готовится к сезону. Останется ли он или снова уйдет в аренду – это вопрос к главному тренеру. Информация про интерес «Ростова»? Соответствует действительности, – приводит слова Клюева Sport24.ru.

Напомним, что Кучаев находится в клубной системе ЦСКА с 2015 года. Всего за красно-синих он отыграл 115 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в три миллиона евро.

Вторую половину сезона-2021/22 футболист провел в аренде в «Рубине» – на его счету один забитый мяч и один ассист в десяти проведенных встречах.